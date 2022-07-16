تطبيقات الموبايل تتفوق على الألعاب على متجر أبل

2022/07/16 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع وصول التنزيلات العالمية للألعاب والتطبيقات العادية التى لا تتعلق بمحتوى الألعاب إلى 35 مليار في الربع الثاني من هذا العام، تجاوز الإنفاق على التطبيقات العادية مقارنة بتطبيقات الألعاب على متجر تطبيقات Apple للمرة الأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة.ووفقًا لـ Sensor Tower، فقد نما الإنفاق على تطبيقات غير الألعاب بأكثر من […]

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