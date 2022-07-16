“شهدت مجموعة مبادرات”.. إختتام قمّة جدّة في المملكة العربية السعودية

2022/07/16 | 20:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إختتمت قمّة جدّة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وسلّط الملوك والرؤساء خلال القمة على قضايا المنطقة وأهمية استقرارها والتأكيد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وشهدت القمة طرح مجموعة مبادرات في مجال السلام والتنمية في المنطقة من بينها مبادرة العراق التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمتعلقة بانشاء بنك الشرق الأوسط للتكامل والتنمية من خلال شراكة بين دول المنطقة واستثمار الأموال من الفائض النفطي.

وشارك في قمة جدة، إضافة الى المملكة السعودية الدولة المضيفة، العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى الرئيس الأميركي جو بايدن.

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