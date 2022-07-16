فيصل بن فرحان: لا

2022/07/16 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "قمة جدة للأمن والتنمية" لم تشهد مناقشة التعاون العسكري بين المملكة وإسرائيل، نافيًا في الوقت نفسه وجود "شىء اسمه ناتو عربي".وأوضح الأمير فيصل بن فرحان: "لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لا أعرف من وين جاءت هذه الأخبار، ولا طُرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".وأكد أنه "لا يوجد شىء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح، لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ تقريبا خمس سنوات تكوين منظومة دفاع عربي مشترك".

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