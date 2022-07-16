2022/07/16 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو العَتاهِية وأنا – علي الجنابي حَرْفُ حكمةِ “ابي العتاهية” آسِرٌ، وطَرْفُ أكَمََتهِ ساحرٌ، فما أبهاهُما! لكنِ اليومَ سأقصُفُه، ولا أدري أقصفي هو قصفٌ عن جهلٍ صغيرٍ، أم عصفٌ عن علمٍ بصيرٍ، والأولى هي الأقربُ للتقدير، فقد قالَ عملاقُ شعر الزهدِ والحكمة “ابو العتاهية” في بيتِ قصيدٍ من الكامل: (سُبحانَ رَبِّكَ كَيفَ يَغلِبُكَ الهَوى ....[…]

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