2022/07/16 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور كتاب سليماني منا أهل العراق قريباً قريبا سيصدر كتاب “سليماني منا أهل العراق” للكاتب أبو لواء البهادلي والذي أنتجته مديرية الإعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي، كتابٌ يتحدث عن حياة قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني.وصدرت للبهادلي مؤلفات عدة سابقة توثق بطولات الحشد الشعبي وقادته أحدها يتكون من 300 صفحة عن الشهيد الإعلامي […]

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