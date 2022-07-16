2022/07/16 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبجدية في منتصف صيف – مريم الشكيلية لم أكن أفكر في منصة المفردات لهذا اليوم… لم أرد أن أقطع صومي الحبري… كنت قد ألقيت بنفسي على أريكة الفراغ وخلعت قبعة قلمي وألقيتها كيفما أتفق وبقيت ممددة بلا أبجدية حرف تطاردني… كنت أظنني قد إستسلمت لهذا الإعتكاف الكتابي لولا رسالتك التي أصابتني كرصاصة غادرة أخترقتني… رسالتك التي […]

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