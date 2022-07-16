2022/07/16 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبدعو بيت العود يبهرون الحضور بصيص أمل عنوان أمسية ضيفها نخيل عراقي وجديدها الماندولين بغداد – ياسين ياس ضيفت مؤسسة نخيل عراقي ،امسية لبيت العود اقيمت تحت عنوان(بصيص امل) وقدمت فيها مجموعة مؤلفات موسيقية من عزف اعضاء بيت العود الذي يشرف عليه الموسيقار نصير شمة، هذا ما اوضحه لـ(الزمان) مدير البيت الفنان محمد العطار ،مضيفا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصيص أمل عنوان أمسية ضيفها نخيل عراقي وجديدها الماندولين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصيص أمل عنوان أمسية ضيفها نخيل عراقي وجديدها الماندولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).