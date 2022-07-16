2022/07/16 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف نبيل يغني باللهجة المصرية القاهرة – الزمان أكد المطرب سيف نبيل استعداده لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم”حبة حبة” ستشكل مفاجأة لمحبيه.وأنها ستكون باللهجة المصرية وهي المرة الاولى التي يقدم فيها أغنية بهذه اللهجة، ويرغب نبيل أن يكون هذا العمل من أقوى الاصدارات الصيفية وفقا لموقع الفن.الأغنية من كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي وسيتم […]

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