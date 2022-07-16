2022/07/16 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرة عن خطر الموبايل على الأطفال ميسان – الزمان اقام برلمان الطفل العراقي ضمن برنامج مواهب الأطفال في ميسان الذي يستمر طيلة العطلة الصيفية محاضرة تنمية عن خطورة الاستعمال المفرط للموبايل عند الأطفال القاها الأديب محمد رشيد في قاعة البطريق 2 في عواشة . وقد لاقت هذه المحاضرة استحسان الاهالي واعتبروها نافذة للحل من آفة […]

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