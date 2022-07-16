"أنت مليونير".. هاتف محرز المكسور يشعل سجالا بينه وبين متابعيه

2022/07/16 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت صورُة، نشرها، السبت، نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، رياض محرز، كشفت أن هاتفه مكسور، مواقع التواصل الاجتماعي.

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