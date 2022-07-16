2022/07/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعود إلى بغداد بعد مشاركته في قمة جدة

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