رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع الاثنين

2022/07/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع الاثنين المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق ١٨ تموز".

وأضافت ان "الاجتماع سيكون في صباح يوم الاثنين الساعة 11 صباحا".

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