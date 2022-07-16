بعد الصلاة الموحدة.. بيان جديد للصدر

2022/07/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بيانا بعد الصلاة الموحدة التي اقيمت يوم امس الجمعة.

ادناه نص البيان:

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