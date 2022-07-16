“كأس هتلر” تطرح في مزاد بأكثر من 10 آلاف دولار

2022/07/16 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوقع أن تحقق “كأس الجعة” الخاصة بالزعيم النازي أدولف هتلر أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني لدى طرحها للبيع في المزاد.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت الكأس، التي تتسع لنصف لتر من الشراب، والتي حفر عليها الأحرف الأولى للزعيم النازي بالإضافة إلى نسر أعلى صليب معقوف، محفوظة في الحانة التي أطلق منها […]

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