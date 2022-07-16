الحلبوسي يدعو رؤساء الكتل السياسية لاجتماع يوم الاثنين المقبل

2022/07/16 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل.وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “ندعو رؤساء الكتل السياسية إلى […]

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