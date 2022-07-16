2022/07/16 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، 13 وصية تخص الصلاة التي جرت أمس الجمعة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال الصدر في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صلاة الجمعة الموحدة ..الصدر يصدر لاتباعه 13 وصية المركز الخبري الوطني.

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