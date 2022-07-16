2022/07/16 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: whQ0O9KdkUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السعودية تحتضن الأشقاء والأصدقاء لبحث آلية لمواجهة "التحديات العالمية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السعودية تحتضن الأشقاء والأصدقاء لبحث آلية لمواجهة "التحديات العالمية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).