الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة جدة

2022/07/16 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة جدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة جدة".

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