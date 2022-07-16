توب 5: قمة جدة بحضور بايدن.. وتعليق رسمي سعودي على

2022/07/16 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تفاعلات القمة العربية الأمريكية في السعودية (جدة للأمن والتنمية)، ونفي وزير خارجية السعودية وجود نية لتأسيس حلف "ناتو عربي" أو التطبيع مع إسرائيل، ومصدر يكشف ما حدث عندما أراد بايدن مواجهة محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، وصور أقمار صناعية حصرية لـCNN توضح أن الروس زاروا إيران مرتين لفحص طائرات "درون"، وصولا إلى أفضل 50 وجهة في العالم لعام 2022، منها وجهة إماراتية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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