الشيخ الخزعلي يؤكد على سرعة تشكيل الحكومة

2022/07/16 | 21:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي السبت 07/16/2022، مقر الأمانة...

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