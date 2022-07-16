بايدن مهدد بالعزل إن خسر الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي

2022/07/16 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبرت مجلة “نيوزويك” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتعرض لعزله إن فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقالت الصحيفة: “إذا فقد حزب بايدن السيطرة على المجلسين، فقد ينتهي الأمر بعزله، على خلفية إشارة بعض الجمهوريين إلى أن غالبية أعضاء حزبهم سيتحركون في هذا الاتجاه”.

ووفقا للصحيفة، فإن الديمقراطيين يواجهون خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي سيتنافس فيها السياسيون على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت إلى أن إجراءات العزل تتطلب أصوات أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب وثلثي أصوات مجلس الشيوخ.

وأضافت: “هذا لم يحدث قط، ومن غير المرجح أن يحصل الجمهوريون على مقاعد كافية في عام 2023”.

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