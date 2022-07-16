العراق يطلب من تركيا زيادة إطلاقات دجلة والفرات

2022/07/16 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، السبت، تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، فيما يواجه البلدان اللذان يختلفان في إدارة ملف المياه، تحدي الجفاف.

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