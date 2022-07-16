من الجيل السادس.. هوندا تكشف عن CR-V الجديدة

2022/07/16 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزودتها هوندا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

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