2022/07/16 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة الكاظمي: قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة أولاً على المسلة.

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