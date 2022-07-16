الكاظمي: قمة جدّة عززت مفاهيم الصداقة مع القادة الحضور لصالح شعوبنا

2022/07/16 | 21:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة خبر برس (واخ) “وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في ‫قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي”.

وأضاف، “الشكر لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا”.

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