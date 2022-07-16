نقطة ثمينة لسيدات الشمال العراقي بعد التعادل أمام الصفا اللبناني

2022/07/16 | 21:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إنتزع فريق نفط الشمال العراقي نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الصفا اللبناني بنتيجة صفر – صفر، اليوم السبت،

ضمن الجولة الثانية من بطولة أندية غرب آسيا للسيدات المقامة بمدينة الزرقاء بالأردن.

وبرغم السيطرة للاعبات الصفا، إلا أن تماسك الخطوط الخلفية وتألق حارسة نفط الشمال فائزة محمود، حال دون الوصول للشباك العراقية.

فيما سنحت للاعبات نفط الشمال بعض المحاولات الخجولة عبر ديرين محمود وتبارك الرحمن.

ورفع نفط الشمال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، بينما وصل الصفا اللبناني إلى نقطته الثانية بالوصافة.

يذكر أن نفط الشمال تغلب في مباراته الأولى على فيروزة (1- صفر)، وتعادل الصفا مع مستضيف البطولة الأرثوذكسي (1-1).

وتقام بعد غدٍ الاثنين الجولة الثالثة، حيث يلتقي الصفا اللبناني مع فيروزة السوري، ويواجه نفط الشمال العراقي منافسه الأرثوذكسي الأردني.

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