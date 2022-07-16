2022/07/16 | 21:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية المرور، اليوم السبت، إنهاء الإستعدادات المرورية الخاصة بزيارة عيد الغدير في محافظة النجف.

وقال مدير إعلام المديرية زياد القيسي، في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مدير المرور العام طارق إسماعيل حسين الربيعي، وجّه بإرسال قوة تعزيزية من ضباط ومنتسبي مرور محافظات الأنبار وبابل وواسط والديوانية وديالى، مع عدد كبير من الدوريات والدراجات النارية الى محافظة النجف للمساهمة في تأمين سلامة ملايين الزائرين المتجهين إلى المرقد العلوي المطهر لإحياء عيد الغدير”.

وأضاف القيسي أنه “تم إعداد خطة ميدانية بإشراف العميد علي كوكس الحسناوي، مدير مرور النجف، تضمّنت تقسيم المحافظة إلى محاور عدّة، واستنفار ضباط ومنتسبي المديرية وتوابعها لتعزيز القواطع ونشرهم في طرق الزائرين، لتنظيم حركة سير المركبات في مداخل المحافظة ومنع حالات الوقوف العشوائي في جوانب الطرق والأماكن العامة، لتأمين سلامة المواطنين، وفسح المجال لهم سيراً على الأقدام باتجاه المدينة القديمة ومنع إختلاط حركتهم بحركة سير المركبات”.

وأوضح أن “تنفيذ الخطة المرورية يجري بالتنسيق مع الخطة الأمنية والخدمية التي أعدتها مديرية شرطة النجف”.

لافتاً إلى “متابعة السيد العام لمستجدات الموقف الميداني في محافظة النجف الأشرف، والجهود المضاعفة التي يبذلها رجال المرور كل عام في هذه الزيارة، التي تعقب مباشرة زيارة عيد الأضحى، حيث تبدأ الواجبات الساعة 12 مساء الأحد وتستمر بالتناوب إلى الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين لغاية تفويج الزائرين إلى محافظاتهم بشكل آمن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء الإستعدادات المرورية الخاصة بزيارة عيد الغدير في محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء الإستعدادات المرورية الخاصة بزيارة عيد الغدير في محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).