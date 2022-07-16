عودة حفلات كاظم الساهر في مصر بعد غياب 13 عاما

2022/07/16 | 22:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الإعلان عن عودة المطرب كاظم الساهر للغناء في مصر بعد غياب لسنوات طويلة، وحظي بردود أفعال إيجابية من جمهور النجم العراقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.

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