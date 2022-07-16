تحذيرات من ازمة جديدة تفوق احداث أوكرانيا

2022/07/16 | 22:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كتبت صحيفة “تلغراف” أن التصعيد بين الصين والغرب حول تايوان يهدد بإحداث أضرار جانبية للدول والشركات الغربية، أفدح بكثير من آثار الأزمة الأوكرانية على هذه الدول والشركات.وكتب، مات أوليفر، أنه “قريبا” قد تكون هناك “أزمة دبلوماسية أخرى لن يتم حلها ببساطة”.وأضاف أن محاولة الصين “استخدام القوة العسكرية” ستكون “سيناريو مرعبا” لمجالس […]

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