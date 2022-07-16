2022/07/16 | 22:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب فلاح العامري ان الحرب الروسية الاوكرانية قادت الى حرب طاقة عالمية ساهمت في...

ظهرت المقالة سيناريوهات نتائج زيارة بايدن الى السعودية أولاً على المسلة.

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