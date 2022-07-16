2022/07/16 | 22:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مشاركته بقمة جدة.. الكاظمي يصل بغداد قادماً من السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/16 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مشاركته بقمة جدة.. الكاظمي يصل بغداد قادماً من السعودية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مشاركته بقمة جدة.. الكاظمي يصل بغداد قادماً من السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).