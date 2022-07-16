خلال دقائق.. مشروب شهير قد يحد من نسبة السكر في الدم

2022/07/16 | 22:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر.

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