2022/07/16 | 22:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الموسوي 07/16/2022.المسلة...

ظهرت المقالة الصادقون النيابية: بايدن يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي للعراق أولاً على المسلة.

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