2022/07/16 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطات مصورة أظهرت حديث ولي العهد السعودي وأمير قطر قبل دخولهما في موجة من الضحك، حالة من التفاعل عبر موقع تويتر، وسط تساؤلات عن ما دار بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل مع لقطة تبادل محمد بن سلمان وتميم بن حمد الضحك على هامش قمة جدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل مع لقطة تبادل محمد بن سلمان وتميم بن حمد الضحك على هامش قمة جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).