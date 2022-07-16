الكرخ يتوج بكأس العراق بعد فوزه على الكهرباء

2022/07/16 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج فريق الكرخ، اليوم السبت، ببطولة كأس العراق بعد فوزه على الكهرباء بهدفين لهدف.وبدأ فريق الكهرباء التسجيل في المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة ببغداد، من خلال عبد الله عبد الامير.

وادرك الكرخ التعادل عبر جعفر عبيس ومن ثم هدف آخر بقدم حسن عبد الكريم.

وبهذا الفوز يكون الكرخ قدد حقق اللقب في بطولة كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه.

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