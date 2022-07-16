2022/07/16 | 22:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قاسم الغراوي اقيمت صلاة الجمعة في مدينة الصدر بايعاز من السيد مقتدى الصدر وحضرها...

ظهرت المقالة قراءة تحليلية في خطاب السيد مقتدى الصدر أولاً على المسلة.

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