مقتل ضابط كبير في البحرية الإيرانية

2022/07/16 | 22:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بمقتل الضابط في البحرية الأدميرال بيت إيليه ديفسلار أثناء “أدائه مهامه”.

ونقلت الوكالة عن البحرية الإيرانية في نوشهر قولها إن “مراسم تشييع جثمان الشهيد الغالي الأدميرال بيتاله ديفسلار الذي استشهد أثناء قيامه بمهمته ، ستقام غدا الأحد 26 تموز من أمام أميرالية مدينة نوشهر باتجاه ميدان آزادي”.

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