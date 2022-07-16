2022/07/16 | 22:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

احتفت جمعية العلاقات العامة العراقية "ايبرا"، امس السبت، باليوم العالمي للعلاقات العامة لدورته الثانية كمبادرة أممية لهذا الحدث الاتصالي، شارك فيه أساتذة وباحثون مختصون من دول عربية وأجنبية.

ويأتي هذا الاحتفاء استناداً إلى قيام الأمم المتحدة برعاية أيام عالمية عدة للفعاليات الاتصالية والإعلامية في مختلف دول العالم، بهدف التعريف بأهمية العلاقات العامة وأساليب ممارستها التي تعتمد على منظومة مفاهيم منها الشفافية وتحسين الصورة وبنائها والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن استدامة عمل الوسائط الاتصالية الرقمية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات التجارية والقنوات الإعلامية لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء السلام والحد من الصراع ومساعدة المجتمع اثناء الأزمات وتوسيع قنوات التواصل بين الشعوب.

وألقيت في الاحتفالية كلمات خاصة بالمناسبة باللغات الست المعتمدة وهي (العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والاسبانية) بالتزامن مع ميلاد الكاتب والصحافي الأميركي ايفي لي، مؤسس العلاقات العامة الحديثة بوصفها تواصل ومسؤولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ايبرا" تحتفي باليوم العالمي للعلاقات العامة بدورته الثانية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ايبرا" تحتفي باليوم العالمي للعلاقات العامة بدورته الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).