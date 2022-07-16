2022/07/16 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ يُتوج بلقب بطولة كأس العراق بغداد-الزمان توج فريق الكرخ بكرة القدم اليوم بلقب بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022 بعد تحقيقه الفوز في المباراة الختامية على فريق الكهرباء بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الدولي.وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل سجله لاعب الكهرباء عبد الله عبد الامير من […]

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