رويترز: بايدن لم ينجح في تحقيق هدفين خلال رحلته إلى السعودية

2022/07/16 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في تأمين التزامات أمنية ونفطية كبيرة خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي اختتم السبت.

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