2022/07/16 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة..أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بمقتل الضابط في البحرية الأدميرال بيت إيليه ديفسلار أثناء “أدائه مهامه”.ونقلت الوكالة عن البحرية الإيرانية في نوشهر قولها إن “مراسم تشييع جثمان الشهيد الغالي الأدميرال بيتاله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الايرانية تعلن مقتل ضابط أثناء أداء مهامه المركز الخبري الوطني.

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