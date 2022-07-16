2022/07/16 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..توج فريق الكرخ، اليوم السبت، ببطولة كأس العراق بعد فوزه على الكهرباء بهدفين لهدف.وبدأ فريق الكهرباء التسجيل في المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة ببغداد، من خلال عبد الله عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرخ يتغلب على الكهرباء ويتوج بكأس العراق للمرة الأولى بتأريخه المركز الخبري الوطني.

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