"العراق عائق".. تقرير يكشف عن خطط الولايات المتحدة واسرائيل لتوحيد الشرق الاوسط ضد ايران

2022/07/16 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

لقد أصبح نوعًا من الشعار في واشنطن والقدس، دمج الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل ، في نظام أمني واحد لإبقاء إيران في مكانها.ظهرت هذه القضية بمجرد وصول الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أول زيارة له كرئيس وعاشر زيارة له منذ عام 1973.

وقال تقرير لصحيفة "جيويش تليغراف" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان"آفاق تحالف مناهض لإيران جيدة.



هناك تأييد كبير من كلا الحزبين في الكونجرس ، وإدارة بايدن على متن الطائرة وبعض الدول العربية المجاورة لإسرائيل مفتونة على الأقل ، إن لم تكن متحمسة.لكن لأغراض استراتيجية ،لا يشمل الاصطفاف العراق - البلد الذي حظر رسميًا التطبيع مع إسرائيل - وجعله يعاقب عليه بالإعدام"

واضاف مستذكراً انه"في ايار ، أقر البرلمان العراقي بأغلبية ساحقة قانونًا يوسع من قيود عهد صدام حسين على التعامل مع إسرائيل.



ينطبق القانون الآن على أي تفاعل مع المسؤولين الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى التفاعلات مع المنظمات أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.



إن الاسم ذاته ، "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" ، هو توبيخ واضح لاتفاقات إبراهيم ، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان".

ويقول غربيون، لهم صلات بالشأن السياسي العراقي، إن "القانون بدأ بالفعل في التأثير".

ويضيفون إن "العراقيين الذين كانوا يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الصديقة لإسرائيل قد صمتوا أصواتهم ، ويقول العراقيون الذين يديرون ممتلكات اليهود المغتربين إنهم تعرضوا للتهديد من قبل عراقيين آخرين".

قال مسؤول عراقي مطلع على العملية البرلمانية لصحيفة "جيويش تلغرافك": "في عهد صدام حسين ، كان هناك عام 1969 تم تمرير مادة واحدة فقط في قانون العقوبات العراقي تنص على أنك إذا كنت تنتمي إلى مؤسسة صهيونية أو ماسونية ، فإنك ستواجه الإعدام، لكن الآن ولأول مرة ، يوجد قانون منفصل يجرم أي علاقة مع إسرائيل أو مع المواطنين الإسرائيليين ، ليس فقط سياسيًا أو دفاعيًا ولكن أيضًا المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والعلاقات التجارية ، ستؤدي تلقائيًا إما إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

لكن وفقًا لبعض المشرعين الأمريكيين، بسبب قربه من إيران والوجود الأمريكي الطويل في البلاد ، فأن" العراق لا يزال جزءًا مهمًا من اللغز".

ووضح انه"في الشهر الماضي ،قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون من شأنه أن يضع ترتيبًا دفاعيًا إقليميًا يحدد العراق وإسرائيل والولايات المتحدة من بين مجموعة من 10 دول.



وقال مكتب جوني إرنست ، السناتور الجمهوري في المجموعة المكونة من الحزبين ، في بيان إنه على الرغم من أن القانون العراقي مؤسف ، إلا أن البلاد لا تزال مكونًا مهمًا لأمن الولايات المتحدة في المنطقة".

وقال متحدث باسم إرنست: "لا يمكن أن يمر دون أن يقول أحد أن العراق لا يزال شريكًا مهمًا في المنطقة للولايات المتحدة ويستضيف جنودًا أمريكيين وضباطًا في الخدمة الخارجية يتعرضون بانتظام لهجمات من جهات معينة".

واضاف "دمج العراق في إطار إقليمي للدفاع الصاروخي والطائرات بدون طيار أمر منطقي لسلامة الجنود الأمريكيين ويوفر منتدى لمزيد من التعاون مع إسرائيل وضد إيران."

ومع ذلك ، أثارت المجموعة ، التي يشارك في قيادتها السناتور الديمقراطي جاكي روزن ، ناقوس الخطر بشأن القانون الإسرائيلي العراقي وطلبت من بايدن الضغط على العراق للتراجع عن القانون أثناء تواجده في المنطقة.

"نحن نشجعك بكل احترام على رفع قانون مكافحة التطبيع العراقي أثناء زياراتك مع القادة الأجانب وتوضيح إدانة الولايات المتحدة الحازمة" ، كما ورد في رسالة أُرسلت يوم الثلاثاء إلى بايدن بقيادة روزن وإرنست ونواب.



براد شنايدر ، وهو ديمقراطي ، و كاثي مكموريس رودجرز ، جمهورية.

وتتابع "العراق شريك أمني مهم وقيِّم".



"ومع ذلك ، فإن هذا القانون يهدد حرية التعبير ، ويعزز بيئة معاداة السامية ، ويمكن أن يردع الدول الأخرى التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد".

اشار التقرير ، الى ان "هناك أدلة على أن المواطنين العراقيين ليسوا حازمين مثل المشرعين في معارضة إسرائيل ، لا سيما في المنطقة الكردية شبه المستقلة ، حيث توجد التجارة الإسرائيلية الكردية بهدوء منذ سنوات.في أيلول الماضي ، تحدى المئات من القيادات المدنية العراقية والنشطاء التهديد المؤكد بالملاحقة القضائية لحضور مؤتمر دعا البلاد إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.ولدى إحدى صفحات وزارة الخارجية الإسرائيلية على فيسبوك باللهجة العربية العراقية 660 ألف متابع - بانخفاض عن 800 ألف متابع منذ إقرار القانون".

قال طلال الحريري ، الذي أسس حزبًا سياسيًا عراقيًا مواليًا لإسرائيل وفر إلى المنفى منذ ذلك الحين ، إن “العراقيين يدركون الدور الهائل الذي لعبه يهود العراق في البلاد ويتوقون إلى عودتهم”.

واضاف: "يرغب عدد كبير من الشباب على وجه الخصوص في رؤية إعادة الاتصال مع يهود الشتات العراقي والسلام مع إسرائيل".

يدعو مركز اتصالات السلام إلى ممارسة ضغوط دولية على المشرعين العراقيين للتراجع عن الإجراءات المناهضة للتطبيع.



ركز مركز الأبحاث في الأشهر الأخيرة دعوته بشكل خاص على محمد الحلبوسي ، رئيس البرلمان العراقي ، الذي كان الداعم الرئيسي للقانون ولكن يُنظر إليه أيضًا في الغرب على أنه حليف في احتواء النفوذ الإيراني في العراق.بهذا الصدد ، قال مايكل ناحوم ، كبير مسؤولي العمليات في مركز الأبحاث : "لعب الحلبوسي دورًا حاسمًا في ضرب أصوات السنة والقبائل لضمان مرورها بسرعة.



باستخدام الديماغوجية واللغة المعادية للسامية ، فقد تجاوز بكثير أي سياسة واقعية قد تبرر تورطه في القانون ، ويريد الآن تصديره عبر المنطقة".

ووضح ناحوم أن "الفشل في إدانة الحلبوسي بقوة يعني أن أقوى أنصار إسرائيل استسلموا لحملته ضد التطبيع والعديد من العرب الذين يريدون ذلك".

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى بيان صادر في شهر ايار جاء فيه أن "الولايات المتحدة منزعجة للغاية من تمرير البرلمان العراقي لتشريع يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل" ، لكنها لم تذكر الحلبوسي.

يقول المسؤولون الإسرائيليون، إنهم يعتمدون على اللعبة الطويلة: اي الزخم الناتج عن ترتيب دفاعي إقليمي يمكن أن يحول العراق في نهاية المطاف ، كما يقولون.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "نحن قلقون بالتأكيد من قانون مكافحة التطبيع.



أود أن أطرح سؤالا: إذا انضم العراق إلى" الترتيب الإقليمي ، فهل هذا يلغي القانون الذي يجرم العلاقات مع إسرائيل؟ "

قال شنكر ، الذي كان مساعد وزير الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسط في عهد إدارة ترامب ، إن "هناك مؤشرات إيجابية في العراق ، بما في ذلك انخراطه مع حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر والأردن ، وهدفه هو تهدئة التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران".

لكنه أضاف: "لديك حكومة مركزية لا تستطيع ممارسة السيادة في مواجهة الفصائل السياسية المتنوعة في البلاد والنفوذ الإيراني”

وتابع إن "خطط دمج العراق في هيكل الدفاع الإقليمي سابقة لأوانها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العراق عائق".. تقرير يكشف عن خطط الولايات المتحدة واسرائيل لتوحيد الشرق الاوسط ضد ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العراق عائق".. تقرير يكشف عن خطط الولايات المتحدة واسرائيل لتوحيد الشرق الاوسط ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).