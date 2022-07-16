الكاظمي يهنئ الصابئة المندائيين بحلول العيد

2022/07/16 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الصابئة المندائيين بحلول العيد "دهوا ربا" ورأس السنة المندائية.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "وافر التهاني وأصدق التبريكات للأحبة من أهلنا الصابئة المندائيين بحلول العيد "دهوا ربا" ورأس السنة المندائية التي نتمنى أن تعود عليهم بالخير والرفاه والسلام في أحضان بلدهم." وأضاف، "شعور عظيم أن نحتفي بأعياد إخوتنا في الوطن والإنسانية لنضع مثالاً للتعايش السلمي المتنوّع في أرض الرافدين".

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