الحكومة البريطانية تقترح عمل المواطنين من المنزل بسبب موجة الحر بالبلاد

2022/07/16 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترحت الحكومة البريطانية، أن يعمل المواطنين من المنازل يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة الذي حذر الخبراء من أنه قد يعرض الأرواح للخطر.وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فبعد أن تم عقد اجتماع طارئ لـ”لجنة كوبرا” اليوم السبت، لمناقشة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حذر وزير مكتب مجلس الوزراء كيت مالثوس من […]

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