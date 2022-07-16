أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

2022/07/16 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وذلك على هامش انعقاد "قمة جدة للأمن والتنمية" في السعودية.وأوضحت وكالة الأنباء …

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