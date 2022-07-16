خاشقجي وقيم المملكة.. وزير خارجية السعودية يوضح ما دار بين بايدن ومحمد بن سلمان

2022/07/16 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للصحفيين يوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن القيم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأخذ المناقشة “على محمل الجد“.كما تحدثوا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قائلين إن ولي العهد أوضح بجلاء أن المملكة تأخذ الجريمة على محمل الجد، مضيفًا أنه حتى الولايات المتحدة ارتكبت “أخطاء“.

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