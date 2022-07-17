كيف رد وزير خارجية السعودية على سؤال عن طبيعة

2022/07/16 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، عن طبيعة "اليد الممدودة" من المملكة العربية السعودية إلى إيران، إضافة إلى تعليقه على دور العراق في المباحثات بين البلدين.

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