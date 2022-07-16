2022/07/16 | 23:21 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الكاظمي يهنىء الصابئة المندائيين براس السنة المندائية أولاً على المسلة.

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