رئيس البرلمان يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير

2022/07/16 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طائفة الصابئة المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير.

وقال الحلبوسي في تغريدة، “نتقدَّم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات إلى الصابئة المندائيين من أبناء شعبنا العراقي والعالم أجمع،بمناسبة حلول العيد الكبير (عيد رأس السنة المندائية)”.

واضاف “أتمنى لهم ولكل العراقيين دوام الأفراح والمسرات، وأن يحفظ الله عراقنا الحبيب، ويعمّ فيه الأمن والاستقرار والسلام والطمأنينة”.

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المعلومة/ بغداد

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